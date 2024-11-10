В палате пензенской больницы нашли задушенную пенсионерку

В Пензе расследуется уголовное дело по факту убийства 86-летней пациентки медучреждения. В преступлении обвиняют 46-летнюю жительницу Каменского района.
Это случилось в больнице в Первомайском районе. 9 ноября в одной из палат обнаружили тело пожилой пензячки. Она скончалась от механической асфиксии.
«Подозреваемая вину в совершении преступления признала», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, закрепляют доказательственную базу. По делу назначили ряд судебных экспертиз.
По данным сетевого издания «ПензаИнформ», пенсионерка и женщина, подозреваемая в ее убийстве, лежали в одной палате. Родственники не могли ухаживать за пожилой пензячкой и приглядывать за ней, так как ее поместили в отделение для заразившихся ковидом.
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