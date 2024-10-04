Пензенец, бросивший нож в прохожего, станет фигурантом уголовного дела

04.10.2024 | 13:00

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства, совершенного в отношении жителя Пензы на ул. Генерала Глазунова.

«В социальных медиа сообщается, что на территории Арбековской Заставы в Пензе житель региона с ножом напал на прохожего, после чего был задержан. Следственными органами СК России по Пензенской области по данному факту проводится процессуальная проверка (ст. 213 УК РФ). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В. В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», - сообщили в информационном центре СКР.

Этот случай произошел в ночь с 1 на 2 октября около дома № 6. Прохожий снял на видео часть диалога с агрессором и нож на асфальте.

Запись появилась в соцсетях. Автор пояснил, что мужчина следовал за ним от подъезда, что-то говорил, затем попытался схватить за шею. Пензенец оттолкнул нападавшего, и тот достал нож.

«Попытался ударить меня. Я успел увернуться, после чего он начал гнаться за мной и даже бросил в меня нож», - рассказал горожанин.

Мужчина вызвал полицию.

Личность нападавшего установлена, он 1991 года рождения, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.