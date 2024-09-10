Житель Каменки украл в магазине 5 000 рублей с помощью ноги

10.09.2024 | 10:52

67-летний житель Каменки наступил в магазине на чужие 5 000 рублей и теперь может оказаться за решеткой. Деньги выпали у предыдущего покупателя, а мужчина их присвоил, спрятав под ногой.

«В полицию Каменского района обратился с заявлением о краже 57-летний гражданин. Он сообщил, что у него похитили 5 000 рублей одной купюрой», - рассказала дознаватель отделения дознания ОМВД России по Каменскому району Мария Хридина.

Просмотрев записи с камер в магазине, полицейские нашли фрагмент, на котором видно, что деньги у заявителя выпали из кармана рядом с кассой.

«В это время злоумышленник наступил на банкноту ногой, чтобы никто из окружающих не заметил находку. После этого, выждав момент, убедившись в отсутствии внимания посторонних лиц, мужчина поднял купюру», - сообщила Мария Хридина.

Вора нашли и задержали, он во всем признался. Деньги местный житель потратить не успел, их изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.