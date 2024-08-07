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Криминал

Пензенец из-за наркотиков проведет 11 лет в колонии особого режима

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34-летний житель Пензенской области, уже судимый за незаконный оборот наркотиков и отмывание денежных средств, снова нарушил закон и на свободе теперь окажется нескоро.

Отбывая на территории Бековского района наказание в виде принудительных работ, мужчина в интернете договорился с неустановленными лицами совместно производить наркотики. В августе 2023 года сообщники перевели ему деньги, на которые он, не оформляя документов, купил старый сельский дом и автомобиль ВАЗ-2109.

В первой половине сентября подельники передали пензенцу прекурсоры и лабораторное и вспомогательное оборудование для производства синтетического наркотика. В приобретенном доме, следуя инструкциям интернет-консультанта, он несколько раз попытался изготовить мефедрон.

В феврале мужчину задержала полиция. В доме нашли 6,44 г наркотика и 944,7 г прекурсора наркотического средства, а также телефон и оборудование.

Пензенец признал вину. По совокупности преступлений и приговоров суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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