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Криминал

70-летнюю пензячку, руководившую ТСЖ, осудили за подкуп

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70-летнюю жительницу Пензы, занимавшую должность председателя правления одного из ТСЖ, осудили за коммерческий подкуп.

Как установило следствие, пенсионерка с ноября 2020 года по февраль 2021-го получила от горожанина, выполнявшего строительные работы, не менее 30 000 рублей.

Деньги были вознаграждением за то, что председатель заключала договоры именно с его компанией и беспрепятственно подписывала акты выполненных работ.

Свою вину пензячка признала. Суд приговорил ее к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Ранее Железнодорожный суд Пензы вынес приговор другой главе правления ТСЖ. Женщину также обвинили в коммерческом подкупе - горожанка незаконно получила 304 500 рублей.

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