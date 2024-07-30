Два чемодановца сделали закладки наркотиков на дачах у родного села

30.07.2024 | 11:04

Два молодых жителя села Чемодановка Бессоновского района предстанут перед судом. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, вечером 18 апреля этого года 20-летний чемодановец по координатам, которые ему за деньги предоставили в интернете, нашел закладку и положил синтетический наркотик массой 0,26 г в пачку из-под сигарет.

В Пензе на улице Подсобное Хозяйство (находится между Ахунами и Заречным) он увидел направлявшихся к нему сотрудников полиции и выбросил пачку на землю. Парня задержали, и он признался, что купил наркотик для личного потребления.

Выяснилось, что молодой человек уже не в первый раз имеет дело с запрещенными веществами. В том же месяце он вместе с 22-летним приятелем связался в Сети с их распространителями. Товарищи по указанию сообщников прибыли в лесополосу в Мокшанском районе, где по координатам нашли пакет с синтетическим наркотическим средством массой не менее 74,73 г, перевезли его в Чемодановку и спрятали в тайник.

На следующий день друзья принесли пакет в подъезд одного из домов и прямо там расфасовали наркотик по сверткам. Затем перевезли их в СНТ «Здоровье» на Чемодановских дачах (относятся к территории Пензы) и оборудовали закладку с 1 свертком, а остальные 39 спрятали в тайнике в соседнем СНТ «Раздолье».

«Местонахождение закладки товарищи сфотографировали, однако отправить сведения сообщникам не успели, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Оба парня признали вину. Теперь их ждет скамья подсудимых. Уголовное дело в отношении интернет-сообщников чемодановских наркозакладчиков выделено в отдельное производство.