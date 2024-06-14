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Криминал

Пензенец переслал террористу 1 280 долларов на боевые действия

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64-летнего жителя Пензенской области осудили за содействие террористической деятельности.

Мужчина знал, что его знакомый, находящийся в межгосударственном розыске, осуществляет ресурсное обеспечение международной террористической организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена на территории России), и решил помочь ему деньгами.

Пензенец в несколько заходов переслал приятелю-террористу 1 280 долларов США на ведение боевых действий.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, его рассматривал Центральный окружной военный суд (Самара). Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области», - сообщили в пресс-службе управления.

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