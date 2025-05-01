Сетевое издание|18+|Четверг|1 мая 2025|22:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

Общество

В пензенских школах отработали порядок действий при взрыве

Печать
Telegram

В среду, 30 апреля, в Пензенской области завершились массовые учения в школах, организациях среднего профобразования и детских лагерях. В них отрабатывали сценарии на случай ЧС.

В пензенских школах отработали порядок действий при взрыве

В учениях участвовало 376 образовательных учреждений (95,2% всех существующих в регионе) и 12 организаций детского отдыха и оздоровления (75%), около 12 000 педагогов, более 400 охранников, а также 112 500 детей, сообщили в региональном министерстве образования.

В пензенских школах отработали порядок действий при взрыве

В план тренировок в числе прочего вошли действия в случаях захвата заложников и срабатывания взрывного устройства, доставленного с помощью БПЛА.

Мероприятия провели в рамках Всероссийских антитеррористический учений 29-го и 30-го числа.

В середине апреля в Пензенской области росгвардейцы поделились опытом более чем с 300 добровольцами, отработав с ними основы тактической, огневой и медицинской подготовки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото регионального минобразования
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте