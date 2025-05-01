В пензенских школах отработали порядок действий при взрыве

01.05.2025 | 18:09

В среду, 30 апреля, в Пензенской области завершились массовые учения в школах, организациях среднего профобразования и детских лагерях. В них отрабатывали сценарии на случай ЧС.

В учениях участвовало 376 образовательных учреждений (95,2% всех существующих в регионе) и 12 организаций детского отдыха и оздоровления (75%), около 12 000 педагогов, более 400 охранников, а также 112 500 детей, сообщили в региональном министерстве образования.

В план тренировок в числе прочего вошли действия в случаях захвата заложников и срабатывания взрывного устройства, доставленного с помощью БПЛА.

Мероприятия провели в рамках Всероссийских антитеррористический учений 29-го и 30-го числа.

В середине апреля в Пензенской области росгвардейцы поделились опытом более чем с 300 добровольцами, отработав с ними основы тактической, огневой и медицинской подготовки.