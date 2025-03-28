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Общество

Имитация взрывов: в ФСБ подвели итоги учений в Засечном

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В ФСБ подвели итоги антитеррористических учений с имитацией взрывов, ради которых 25 и 26 марта перекрывали участок улицы Алой в Засечном. Мероприятия проходили на базе школы № 1 имени Л. Б. Ермина.

Имитация взрывов: в ФСБ подвели итоги учений в Засечном

«По сценарию условные террористы совершили вооруженное нападение и осуществили подрыв взрывных устройств в здании образовательного учреждения, после чего скрылись с места преступления», - рассказали в пресс-службе областного управления.

Имитация взрывов: в ФСБ подвели итоги учений в Засечном

Перед правоохранителями стояли цели минимизировать последствия теракта, разыскать и нейтрализовать преступников и их возможных пособников.

Имитация взрывов: в ФСБ подвели итоги учений в Засечном

«В рамках учения оперативным штабом и подразделениями отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению территории, эвакуации граждан, оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, а также ликвидации последствий применения взрывных устройств», - перечислили в УФСБ.

Имитация взрывов: в ФСБ подвели итоги учений в Засечном

В результате поставленные цели были достигнуты.

Имитация взрывов: в ФСБ подвели итоги учений в Засечном

Имитация взрывов: в ФСБ подвели итоги учений в Засечном

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Источник — фото областного УФСБ РФ
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