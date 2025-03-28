Имитация взрывов: в ФСБ подвели итоги учений в Засечном

28.03.2025 | 13:56

В ФСБ подвели итоги антитеррористических учений с имитацией взрывов, ради которых 25 и 26 марта перекрывали участок улицы Алой в Засечном. Мероприятия проходили на базе школы № 1 имени Л. Б. Ермина.

«По сценарию условные террористы совершили вооруженное нападение и осуществили подрыв взрывных устройств в здании образовательного учреждения, после чего скрылись с места преступления», - рассказали в пресс-службе областного управления.

Перед правоохранителями стояли цели минимизировать последствия теракта, разыскать и нейтрализовать преступников и их возможных пособников.

«В рамках учения оперативным штабом и подразделениями отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению территории, эвакуации граждан, оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, а также ликвидации последствий применения взрывных устройств», - перечислили в УФСБ.

В результате поставленные цели были достигнуты.