Сотрудники ФСБ задержали пензенца за публичное оправдание терроризма

08.04.2025 | 15:18

Сотрудники ФСБ задержали 32-летнего жителя Пензы, который публично - в одном из мессенджеров - оправдывал деятельность запрещенной в России украинской националистической организации.

Подозреваемый осознавал возможность наступления общественно опасных последствий этого и желал их, подчеркнули в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - добавили в УФСБ.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, сообщил, что в России в условиях проведения специальной военной операции в 3 раза выросло число терактов.