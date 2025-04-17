Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на концерте Павла Воли

17.04.2025 | 16:58

Cторонник ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) хотел устроить теракт на концерте уроженца Пензы шоумена Павла Воли.

Мероприятие должно было состояться 16 апреля в Пятигорске, его отменили за несколько часов до начала, сообщает телеграм-канал «База».

Теракт - поджог дворца культуры «София» во время выступления Павла Воли - планировал устроить 24-летний гражданин Таджикистана.

По данным «Базы», задание мужчина получил в Telegram. Он приготовил 3 «коктейля Молотова» и за неделю до концерта снял ДК на фото и видео.

16 апреля террориста задержали сотрудники ФСБ.

Павел Воля, объявляя об отмене концерта в Пятигорске, написал в своем телеграм-канале, что это произошло по техническим причинам.