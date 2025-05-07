Криминал

Гостя Пензенской области обвинили в финансировании террористов

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В Пензенской области 25-летний иностранец перевел деньги на банковскую карту пособника ИГИЛ - запрещенной в России международной террористической организации.

Преступление было совершено в 2020 году. Его выявили сотрудники регионального УФСБ. Они задержали злоумышленника. Тот признался в содеянном.

«Я осознаю свою ошибку и больше не повторю», - заявил мужчина.

В его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1. статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по области.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 39-летнего жителя Пензы, который размещал в украинском телеграм-канале комментарии, оправдывающие терроризм - идеологию и деятельность запрещенной в Российской Федерации организации.

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Источник — видео областного УФСБ России
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