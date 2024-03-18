В Пензе двое мужчин обокрали строителей на автозаправке

18.03.2024 | 10:20

В Пензе оставленный рабочими медный кабель стал добычей воров на одной из городских автозаправок. Они вынесли с территории провода на 38 тысяч рублей.

В полицию о краже сообщил сотрудник компании, которая занималась строительством на объекте. Подозреваемых нашли.

«Ими оказались жители Пензенской области 1995 и 1997 года рождения», - отметила следователь отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Полицейским мужчины рассказали, что ночью на заправке не было охраны. Они зашли на территорию, забрали кабель и уехали, после чего сдали украденное в пункт приема цветных металлов, а деньги поделили и потратили.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые признали вину и раскаялись. Им грозит до 5 лет лишения свободы.