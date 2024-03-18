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Криминал

В Пензе двое мужчин обокрали строителей на автозаправке

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В Пензе оставленный рабочими медный кабель стал добычей воров на одной из городских автозаправок. Они вынесли с территории провода на 38 тысяч рублей.

В полицию о краже сообщил сотрудник компании, которая занималась строительством на объекте. Подозреваемых нашли.

В Пензе двое мужчин обокрали строителей на автозаправке

«Ими оказались жители Пензенской области 1995 и 1997 года рождения», - отметила следователь отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

В Пензе двое мужчин обокрали строителей на автозаправке

Полицейским мужчины рассказали, что ночью на заправке не было охраны. Они зашли на территорию, забрали кабель и уехали, после чего сдали украденное в пункт приема цветных металлов, а деньги поделили и потратили.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые признали вину и раскаялись. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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