В Пензе двое мужчин обокрали строителей на автозаправке

В Пензе оставленный рабочими медный кабель стал добычей воров на одной из городских автозаправок. Они вынесли с территории провода на 38 тысяч рублей.
В полицию о краже сообщил сотрудник компании, которая занималась строительством на объекте. Подозреваемых нашли.
«Ими оказались жители Пензенской области 1995 и 1997 года рождения», - отметила следователь отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.
Полицейским мужчины рассказали, что ночью на заправке не было охраны. Они зашли на территорию, забрали кабель и уехали, после чего сдали украденное в пункт приема цветных металлов, а деньги поделили и потратили.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые признали вину и раскаялись. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
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