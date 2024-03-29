Пензячка потеряла 2,5 млн рублей, ответив на звонок в мессенджере

29.03.2024 | 14:16

В Пензе 46-летняя местная жительница ответила на звонок от неизвестного и лишилась 2,5 миллиона рублей. Она думала, что спасает деньги.

В начале марта горожанке позвонил человек, представившийся сотрудником сотовой компании, и попросил озвучить персональные данные - якобы для продления договора. Женщина все назвала.

Затем с пензячкой связался через мессенджер мужчина, назвавшийся правоохранителем, и убедительно рассказал, что кто-то пытается обокрасть принадлежащий ей банковский счет. Он посоветовал перевести деньги.

Горожанка сделала так, как велел незнакомец: опустошила карты и отправила все по продиктованным реквизитам. А затем оформила несколько кредитов в разных банках и так же перевела деньги.

Только лишившись крупной суммы, горожанка осознала, что ее обманули, и пошла в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Преступников ищут.