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Криминал

Пензячка потеряла 2,5 млн рублей, ответив на звонок в мессенджере

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В Пензе 46-летняя местная жительница ответила на звонок от неизвестного и лишилась 2,5 миллиона рублей. Она думала, что спасает деньги.

В начале марта горожанке позвонил человек, представившийся сотрудником сотовой компании, и попросил озвучить персональные данные - якобы для продления договора. Женщина все назвала.

Затем с пензячкой связался через мессенджер мужчина, назвавшийся правоохранителем, и убедительно рассказал, что кто-то пытается обокрасть принадлежащий ей банковский счет. Он посоветовал перевести деньги.

Пензячка потеряла 2,5 млн рублей, ответив на звонок в мессенджере

Горожанка сделала так, как велел незнакомец: опустошила карты и отправила все по продиктованным реквизитам. А затем оформила несколько кредитов в разных банках и так же перевела деньги.

Только лишившись крупной суммы, горожанка осознала, что ее обманули, и пошла в полицию.

Пензячка потеряла 2,5 млн рублей, ответив на звонок в мессенджере

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пензячка потеряла 2,5 млн рублей, ответив на звонок в мессенджере

Преступников ищут.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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