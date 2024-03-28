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Криминал

Пензенец не проводил гостей после застолья и проснулся без машины

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56-летний пензенец лег спать во время застолья со знакомыми и лишился машины. Ее нашли в кювете в Колышлейском районе.

Это случилось 9 марта. Мужчина выпивал в компании двух гостей у себя дома и уснул. Ключи от автомобиля лежали без присмотра в комнате, и когда пензенец проснулся, он не нашел ни их, ни машины.

Горожанин обратился в полицию.

Пензенец не проводил гостей после застолья и проснулся без машины

«С участием эксперта было осмотрено место происшествия, изъяты следы транспортного средства и обуви», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Ольга Ратникова.

Пензенец не проводил гостей после застолья и проснулся без машины

Автомобиль нашли лежащим на боку в кювете в Колышлейском районе. По подозрению в угоне был задержан 22-летний местный житель, который накануне выпивал с его владельцем.

Пензенец не проводил гостей после застолья и проснулся без машины

Молодой человек во всем признался, раскаялся и рассказал, что хотел добраться до дома, но по пути съехал с дороги на обочину, застрял, а затем бросил автомобиль и ушел.

Возбуждено уголовное дело. Колышлейцу грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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