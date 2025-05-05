В Кузнецком районе мужчина из мести угнал машину своей бывшей девушки

05.05.2025 | 08:15

Жительница Кузнецкого района после визита бывшего бойфренда не обнаружила своей машины «Лада-Гранта» на привычном месте - в гараже.

Автовладелица обратилась с заявлением об угоне, и сотрудники полиции вскоре задержали 35-летнего мужчину.

Он рассказал, что в тот день распивал спиртные напитки и, вспомнив о своей бывшей девушке, решил ей позвонить. Однако та попросила больше ее не беспокоить.

Разозлившись, мужчина отправился к ее дому и начал стучать в дверь и окна, но девушка не откликалась.

«Он заметил открытый гараж, где стоял автомобиль с ключами в замке зажигания. Решив проучить бывшую возлюбленную, он угнал машину и спрятал ее недалеко от дома в кустах», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В итоге на мужчину возбуждено уголовное дело. За угон «Гранты» ему грозит до 5 лет лишения свободы.