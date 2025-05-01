Зареченец ответил на звонок и потерял более миллиона

01.05.2025 | 10:39

В Заречном 58-летний местный житель потерял крупную сумму денег после разговора по телефону. Его обманул лжесотрудник службы безопасности в сфере экономических преступлений.

Горожанин принял звонок от неизвестного, и тот заявил, что на него пытаются оформить займы. Зареченцу было предложено сделать это раньше аферистов и перевести деньги на безопасный счет.

Испугавшись, он взял кредиты в разных банках и перечислил 1 312 000 рублей по реквизитам, которые продиктовал собеседник. Только когда деньги исчезли, местный житель понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, преступника ищут.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

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