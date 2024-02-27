Лесорубу из Старой Каменки грозит 7 лет несвободы за излишнее усердие

27.02.2024 | 10:36

61-летний житель села Старая Каменка, ранее не нарушавший закон, предстанет перед судом. Его обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По версии следствия, в августе и сентябре прошлого года года сельчанин со своим знакомым заготавливал древесину для индивидуального предпринимателя в Ахунско-Ленинском лесничестве возле села Спасско-Александровка Пензенского района.

Их работодатель заключил с лесничеством договор купли-продажи лесных насаждений. Спиливать нужно было дубы, осины и липы, которые сотрудники лесхоза специально отметили затесами. Делянку, на которой шла вырубка, мастера ограничили визирами.

Лесорубы знали, что валить другие деревья запрещено.

Оплата труда сельчан зависела от объема заготовленной древесины. В начале сентября напарник мужчины заболел, и тот вышел на работу один. Он решил заработать побольше, увеличив количество спиленных деревьев.

Бензопилой товарища он спилил два клена, не отмеченных для валки, общим объемом 1,06 кубометра. Затем разделил их на части, сложил на делянке и приготовил к транспортировке.

«Лесному фонду был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 188 тыс. 720 руб. Вину в преступлении злоумышленник признал, причиненный ущерб возместил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Дело направлено в Пензенский районный суд. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что такой же срок грозит руководителю сетевой организации, по указанию которого в Вадинском участковом лесничестве оказались уничтожены дубы и ясени, росшие вдоль линии электропередачи и мешавшие установке опор. Руководитель велел спилить их, не дожидаясь оформления разрешающих документов. Ущерб составил свыше миллиона рублей.