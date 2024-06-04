В Мокшанском лесничестве браконьеры срубили ясени на 800 000

В Мокшанском лесничестве от рук браконьеров пали 4 ясеня. Виновным грозит уголовная ответственность.
Пни, оставшиеся от деревьев, заметили лесные инспекторы. Ущерб составил более 800 000 рублей.
«Материалы направлены в отдел полиции по Каменскому району», - сообщили в региональном минлесхозе.
Лесорубам грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 3 000 000 рублей с возмещением ущерба.
Ранее 61-летнего жителя села Старой Каменки обвинили в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Он может получить такой же срок.
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