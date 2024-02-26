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Криминал

В Нижнеломовском районе ресурсники вырубили помешавшую им рощу

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В Пензенской области 44-летний оренбуржец, руководитель сетевой организации поручил подчиненным спилить деревья в роще и стал фигурантом уголовного дела. Ущерб оценили в миллион рублей.

В Нижнеломовском районе ресурсники вырубили помешавшую им рощу

Уничтожены оказались дубы и ясени, росшие вдоль линии электропередачи в Вадинском участковом лесничестве. О случившемся стало известно полицейским.

В Нижнеломовском районе ресурсники вырубили помешавшую им рощу

Руководитель во всем признался и рассказал, что решился на данный шаг в спешке, желая сделать работу быстрее. Организация тянула через рощу провода, а деревья мешали установке опор.

В Нижнеломовском районе ресурсники вырубили помешавшую им рощу

«Так как сбор документов для получения официального разрешения на их рубку мог занять длительное время, подозреваемый дал указание своим подчиненным спилить стволы», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В Нижнеломовском районе ресурсники вырубили помешавшую им рощу

На оренбуржца завели уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас он находится под обязательством о явке.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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