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Криминал

В пикантной истории с учительницей и подростком разбираются следователи

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В Следственном управлении СКР по Пензенской области прокомментировали информацию о 22-летней учительнице математики, которая, как предполагается, вступила в интимные отношения с 15-летним школьником.

Историю распространили федеральные телеграм-каналы, сообщившие, что преподавательница пензенской гимназии якобы позвала подростка к себе домой, а также имела с ним контакты в подъезде и машине.

Через некоторое время ученик потребовал с женщины 1 миллион рублей за молчание. По данным«Базы», на связь выходила и мать подростка, которая снизила ценник до 250 тысяч. В итоге договорились, что женщина будет платить в рассрочку: по 10 000 рублей в неделю.

Не выдержав шантажа, учительница обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. После этого об отношениях узнали в гимназии, женщина сразу же уволилась.

Педагога задержали. Ранее сообщалось, что в отношении нее возбудили уголовные дела по статьям 134 и 135 УК РФ (совращение или развращение несовершеннолетних и развратные действия). В региональном СУ СКР уточнили, что возбуждено только одно уголовное дело, номер статьи не конкретизировали.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - пояснила старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

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