В Пензе учителя математики обвиняют в интимной связи с подростком

13.02.2024 | 16:09

Федеральные телеграм-каналы распространяют историю о 22-летней учительнице математики из пензенской гимназии, которая вступила в интимные отношения с 15-летним учеником.

По данным SHOT, все случилось осенью прошлого года. Учительница якобы позвала подростка к себе домой, а также имела с ним контакты в подъезде и машине.

Через пару месяцев отношения закончились. И тут ученик потребовал с женщины 1 миллион рублей за молчание. По информации «Базы», на связь выходила и мать ученика, которая снизила ценник до 250 тысяч. В итоге договорились, что женщина будет платить в рассрочку.

«В один момент [учительница] не выдержала: она написала заявление в полицию и пожаловалась на вымогательство. После того как в школе узнали об «отношениях» и шантаже, учительница уволилась из гимназии одним днем», - пишет «База».

Педагога задержали. На нее возбудили уголовные дела по статьям 134 и 135 УК РФ (совращение или развращение несовершеннолетних и развратные действия).

Директор гимназии отметила, что учительница ранее не была замечена в скандалах, а вот к поведению подростка были вопросы.