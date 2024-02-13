Сетевое издание|18+|Вторник|13 фев 2024|21:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе учителя математики обвиняют в интимной связи с подростком

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Федеральные телеграм-каналы распространяют историю о 22-летней учительнице математики из пензенской гимназии, которая вступила в интимные отношения с 15-летним учеником.

По данным SHOT, все случилось осенью прошлого года. Учительница якобы позвала подростка к себе домой, а также имела с ним контакты в подъезде и машине.

Через пару месяцев отношения закончились. И тут ученик потребовал с женщины 1 миллион рублей за молчание. По информации «Базы», на связь выходила и мать ученика, которая снизила ценник до 250 тысяч. В итоге договорились, что женщина будет платить в рассрочку.

«В один момент [учительница] не выдержала: она написала заявление в полицию и пожаловалась на вымогательство. После того как в школе узнали об «отношениях» и шантаже, учительница уволилась из гимназии одним днем», - пишет «База».

Педагога задержали. На нее возбудили уголовные дела по статьям 134 и 135 УК РФ (совращение или развращение несовершеннолетних и развратные действия).

Директор гимназии отметила, что учительница ранее не была замечена в скандалах, а вот к поведению подростка были вопросы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте