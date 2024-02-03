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Криминал

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о побоище в кафе

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела об избиении сироты в Пензенской области.

Речь идет об инциденте, произошедшем 27 января в селе Мещерском Сердобского района. В кафе группа мужчин жестоко избила 19-летнего местного жителя. Видеозапись произошедшего появилась в Сети.

29 января потерпевший обратился в полицию. Агрессоров нашли - ими оказались местные жители 19, 33 и 44 лет.

В сообщении СК России говорится, что избитый молодой человек является сиротой, его здоровью нанесен вред. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

В Следственном управлении СК России по Пензенской области проинформировали, что уголовное дело возбуждено по факту совершения тремя жителями Сердобского района хулиганства группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, в результате которого здоровью молодого человека был причинен легкий вред.

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