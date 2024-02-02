Трое на одного: в Сердобском районе избили 19-летнего парня

02.02.2024 | 18:21

В Сердобском районе группа мужчин избила 19-летнего местного жителя. Один из приятелей не смог побороть парня в одиночку, и сотоварищи набросились втроем. В Сети появилась видеозапись произошедшего.

27 января молодой человек коротал время в кафе в селе Мещерском. На кадрах видно, как в заведение заходят мужчины и приближаются столу, за которым он сидит. Они здороваются и некоторое время стоят рядом. Затем начинается драка.

Вначале борются двое: парень, к которому подошли, и один из пришедших товарищей. В итоге первый оказался сильнее второго, но в противостоянии троим, когда к драке присоединились два компаньона, уступил. Они схватили его, повалили на пол, стали бить стульями и пинать ногами.

Другие посетители кафе хотели заступиться за молодого человека, в том числе пожилая женщина, но нападавшие отталкивали их в сторону.

Когда местный житель попытался подняться, его снова повалили и, продолжая избивать, поволокли на улицу. Однако за дверь парня не вытащили.

Запись обрывается на моменте, когда окровавленный местный житель стоит в помещении кафе. Мужчины покидают заведение.

В пресс-службе УМВД РФ по области сообщили, что 29 января пострадавший написал заявление в полицию. Тех, кто его бил, нашли. Ими оказались местные жители 19, 33 и 44 лет.

«Данные граждане были опрошены сотрудниками полиции. Они пояснили, что между ними произошел разговор на повышенных тонах, в результате чего случился конфликт. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Фото - кадр из видео Алексея М.