Пензенец до смерти избил женщину и отнес труп в лифт

01.02.2024 | 14:01

34-летняя пензячка погибла от руки 52-летнего сожителя. Мужчина, имевший в жизненном багаже судимости за убийство, вымогательство и другие преступления, не только лишил женщину жизни, но и попытался избавиться от тела.

Вечером 5 августа 2023 года в квартире на улице Ульяновской мужчина и его гражданская жена поскандалили во время выпивки. Глава семьи схватил ножку от табурета и начал бить вторую половинку по голове и телу.

Устав махать дубинкой, он бросил ее и ушел, а вернулся лишь через несколько часов и лег спать. Среди ночи очнулся и понял, что сожительница не подает признаков жизни.

«Он испугался привлечения к уголовной ответственности и решил избавиться от тела погибшей. С этой целью злоумышленник переместил ее тело в лифт, где потерпевшую обнаружила одна из жительниц дома», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Экспертиза показала, что женщина скончалась от множественных ран головы, повлекших массивную кровопотерю.

Во время следствия и судебного разбирательства рецидивист находился под стражей. Суд назначил ему 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.