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Криминал

В Пензе с женщиной расправились при помощи ножки от табурета

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52-летнего жителя Пензы обвиняют в гибели 34-летней сожительницы. Женщину нашли в квартире на улице Ульяновской с разбитой головой.

Все случилось вечером 5 августа. Пара распивала спиртное, возникли разногласия по бытовым вопросам.

«В ходе ссоры мужчина нанес множественные удары ножкой от табурета по голове потерпевшей и покинул квартиру», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.

Пострадавшая женщина скончалась на месте от открытых ран головы, которые привели к массивной кровопотере.

Агрессора задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

По решению суда пензенца заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По делу назначили ряд судебных экспертиз.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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