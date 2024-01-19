Сетевое издание|18+|Пятница|19 янв 2024|16:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Общение пензенца с незнакомой компанией закончилось травмой глаза

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 19-летнего жителя Пензы, изувечившего человека.

По версии следствия, в ночь на 18 июля 2023 года компания молодых людей отдыхала на Фонтанной площади. К ним обратился 33-летний нетрезвый мужчина с просьбой помочь найти мобильный телефон и футболку. Парни оказали содействие и решили разойтись по домам.

Один из них забрал припаркованный поблизости автомобиль и подъехал к товарищам, которые шли по улице Максима Горького в сторону Суры. Он вылез из машины, и друзья продолжили общаться.

В это время к ним вновь подошел тот же мужчина. Такая навязчивость не понравилась автовладельцу, разгорелась ссора. Парень дважды ударил собеседника по лицу и повредил ему левый глаз. В итоге зрение упало на 35%.

«Молодой человек не признал вину. По его словам, конфликт спровоцировал сам мужчина, подошедший к компании. Парень заявил, что не хотел причинять ему вред, а лишь защищался», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте