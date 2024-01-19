Общение пензенца с незнакомой компанией закончилось травмой глаза

19.01.2024 | 13:25

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 19-летнего жителя Пензы, изувечившего человека.

По версии следствия, в ночь на 18 июля 2023 года компания молодых людей отдыхала на Фонтанной площади. К ним обратился 33-летний нетрезвый мужчина с просьбой помочь найти мобильный телефон и футболку. Парни оказали содействие и решили разойтись по домам.

Один из них забрал припаркованный поблизости автомобиль и подъехал к товарищам, которые шли по улице Максима Горького в сторону Суры. Он вылез из машины, и друзья продолжили общаться.

В это время к ним вновь подошел тот же мужчина. Такая навязчивость не понравилась автовладельцу, разгорелась ссора. Парень дважды ударил собеседника по лицу и повредил ему левый глаз. В итоге зрение упало на 35%.

«Молодой человек не признал вину. По его словам, конфликт спровоцировал сам мужчина, подошедший к компании. Парень заявил, что не хотел причинять ему вред, а лишь защищался», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.