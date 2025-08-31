Молодой пензенец заступился за девушек и попал под статью

31.08.2025 | 10:11

В Пензе 28-летний местный житель заступился за девушек и теперь может лишиться свободы. Он ударил 43-летнего незнакомца, желая им помочь.

Молодому человеку не понравилось, что мужчина уговаривал двух девушек пойти с ним погулять. Он стал прогонять настойчивого горожанина и во время словесной перепалки ударил его в лицо.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Сотрудники больницы сообщили о случившемся в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - рассказали в областном УМВД РФ.

