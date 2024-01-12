В Польше отрицают связь работника завода под Пензой со спецслужбами

12.01.2024 | 17:59

В Варшаве отрицают связь работника режимного завода под Пензой с польскими спецслужбами. Об этом в пятницу, 12 января, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, сообщает ТАСС.

Шейна отметил, что информация, распространяемая российской стороной, - фейк.

Ранее ФСБ опубликовала видеоролик допроса задержанного жителя Пензенской области. Тот признался, что сотрудничал с польской разведкой и рассчитывал на предоставление политического убежища.

«Я установил контакт в конце ноября 2023 года. Планировал за предоставление мне политического убежища передать им данные о государственном предприятии, режимном объекте, где работаю; данные об объеме производства, нахождение и месторасположение цехов, электроподстанций. По электроподстанциям - чтобы, если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам», - рассказал мужчина.

В его квартире нашли одежду и форму с символикой западных стран, конституцию Польши, самоучитель украинского языка, а также коллекцию американских автомобильных номеров.

На жителя области завели уголовное дело.