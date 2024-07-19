ФСБ намерена получить доступ к данным единого госреестра ЗАГС

19.07.2024 | 08:56

Федеральная служба безопасности (ФСБ) планирует получить доступ к данным, содержащимся в едином госреестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ.

Поправки предполагается внести в закон «Об актах гражданского состояния». Новые нормы обязывают Федеральную налоговую службу, которая выступает оператором госреестра ЗАГС, направлять в ФСБ России содержащиеся в реестре данные.

Это информация о рождении, смерти, заключении и расторжении брака, смене имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи.

Сейчас такие сведения предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду РФ, Фонду обязательного медицинского страхования, а также избирательным комиссиям и комиссиям референдума.

Поправки уже одобрены комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.