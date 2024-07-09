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Криминал

Сотрудница Роскадастра сливала данные собственников недвижимости

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В Пензенской области сотрудница Роскадастра воспользовалась служебным положением и стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, женщину обвиняют по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Согласно материалам дела, пензячка имела доступ к персональным данным собственников недвижимости и передавала их третьим лицам.

Деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники УФСБ. Они же расследовали дело. Сейчас материалы переданы в суд.

Ранее в преступлении по той же статье обвинили 25-летнего сотрудника оператора сотовой связи и его 22-летнего безработного друга. Старший из приятелей копировал информацию о личных данных абонентов и передавал подельнику, а тот за деньги делился ею с третьими лицами.

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