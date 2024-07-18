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Криминал

Пензенец предлагал украинским спецслужбам свою помощь

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41-летний житель Пензенской области признан виновным в покушении на конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством.

В апреле 2022 года пензенец через мессенджеры установил контакт с представителями службы безопасности Украины и сообщил, что готов помогать им в деятельности против Российской Федерации, рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако о планах пензенца узнали российские спецслужбы.

С июля по октябрь того же года мужчина, уверенный, что контактирует с сотрудником спецслужб Украины, направлял на электронный адрес варианты своего участия в противодействии РФ. Он не подозревал, что почтовый ящик находится под контролем органов безопасности России.

В областном суде уголовное дело рассматривала коллегия в составе трех судей. Свою вину в преступлении мужчина не признал.

«Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Также он лишен специального воинского звания «лейтенант запаса», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что в феврале 2022 года 20-летний житель Пензенской области перевел деньги со своего счета в украинский банк, написав в комментариях: «Благотворительное пожертвование на Вооруженные силы Украины». На молодого человека возбуждено уголовное дело.

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Источник — фото Пензенского областного суда
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