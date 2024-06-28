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В стране и мире

ФСБ получила доступ к документам призывников

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Это следует из постановления правительства РФ.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — говорится в документе.

24 июня президент России Владимир Путин обновил положение о ФСБ и наделил ведомство правом участвовать в отборе призывников. В новом пункте документа сказано, что ФСБ будет участвовать в отборе граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, в целях комплектования органов безопасности.

Путин подписал закон о прохождении службы по призыву в Федеральной службе безопасности (ФСБ) в конце декабря 2023 года. Документ предусматривает возможность призваться в Погранслужбу, входящую в структуру ФСБ. При этом действие закона не распространяется на ряд категорий лиц.

Об инициативе стало известно в декабре. Законодательство о ФСБ предусматривает, в частности, пограничную деятельность службы, которая заключается в защите и охране государственной границы.

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Источник — lenta.ru
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