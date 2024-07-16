Пензенца наказали за заработок на серых сим-картах

16.07.2024 | 20:29

23-летний житель Пензы заплатит штраф в 120 000 рублей за разглашение сведений, которые составляют коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области, молодой горожанин работал в офисе обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи. Желая извлечь максимум выгоды из своего положения, специалист воспользовался персональными данными абонентов и оформил на них сим-карты без их согласия.

Нарушение закона пресекли сотрудники регионального УФСБ России.

Молодого человека осудили, приговорив к уплате штрафа, а также запретив заниматься деятельностью, связанной с охраняемыми законом сведениями, на 1 год и 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Пензе 25-летний сотрудник оператора сотовой связи копировал информацию о личных данных абонентов и передавал 22-летнему подельнику, а тот за деньги делился ею с третьими лицами.