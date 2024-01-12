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Криминал

Сотрудник режимного завода под Пензой работал на Польшу

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В Пензенской области задержан сотрудник режимного предприятия, который работал на польские спецслужбы. Об этом в пятницу, 12 января, сообщили в ФСБ.

Опубликован видеоролик допроса злоумышленника. Тот заявляет, что рассчитывал на предоставление политического убежища.

Сотрудник режимного завода под Пензой работал на Польшу

«Я установил контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года. Планировал за предоставление мне политического убежища передать им данные о государственном предприятии, режимном объекте, где работаю; данные об объеме производства, нахождение и месторасположение цехов, электроподстанций. По электроподстанциям - чтобы, если будут наноситься удары, чтобы удары именно по ним, по цехам», - рассказал житель Пензенской области.

Он признался, что в целях своей безопасности хотел передать данные с территории Республики Казахстан.

«А также по выезде за границу хотел привлечь к дальнейшей передаче информации сотрудников завода, которые имеют доступ к государственной тайне», - добавил злоумышленник.

Сотрудник режимного завода под Пензой работал на Польшу

В ролике также запечатлено, что он хранил в своей квартире. Это одежда и форма с символикой западных стран, конституция Польши, самоучитель украинского языка, а также коллекция американских автомобильных номеров.

Сотрудник режимного завода под Пензой работал на Польшу

Возбуждено уголовное дело.

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Источник — видео ФСБ России
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