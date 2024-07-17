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Криминал

Молодой пензенец обвиняется в финансировании ВСУ

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22-летний житель Пензенской области обвиняется в государственной измене. Ему инкриминируется финансовая помощь иностранному государству, направленная против безопасности России.

«Установлено, что злоумышленник, придерживаясь оппозиционных и антироссийских взглядов, в феврале 2022 года перевел деньги со своего счета в украинский банк. Целью перевода он указал «пожертвование», а в комментариях написал: «Благотворительное пожертвование на Вооруженные силы Украины», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

На молодого человека возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются дополнительные факты и обстоятельства его противозаконной деятельности.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области идут на государственную измену. Так, 38-летний житель Кузнецка по личной инициативе связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины и передал им сведения об участвующих в СВО военнослужащих.

А 57-летний житель Пензы передавал на Украину информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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