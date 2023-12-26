Визит к бывшей спутнице жизни закончился для пензенца в больнице

26.12.2023 | 08:44

44-летний житель Пензенского района оказался на больничной койке после того, как принял приглашение в гости от бывшей сожительницы.

Расставшаяся пара встретилась в квартире, которую для женщины арендовал новый спутник жизни. Хозяйка накрыла на стол, не забыв поставить бутылку со спиртным.

В разгар праздника ее телефон зазвонил. На связи был новый возлюбленный. Во время разговора он услышал мужской голос, приревновал подругу и появился на пороге.

Между мужчинами разгорелся конфликт, и арендатор квартиры избил конкурента так, что того пришлось госпитализировать с травмами различной степени тяжести.

«Сотрудники полиции установили 44-летнего пензенца, который дал признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.