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Криминал

С любителя пьяной езды из Городища взыскали стоимость проданного авто

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46-летний житель Городища, несколько раз попавшийся на пьяном вождении, остался без машины и в долгах. Также ему придется бесплатно отработать на благо общества 340 часов.

Первый раз мужчину заметили нетрезвым за рулем Volkswagen Passat в июне 2022 года. Его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права управлять автомобилем на полтора года.

Тем не менее ночью 1 января 2023-го он снова попался на пьяном вождении. Это случилось на улице Дорожной в Чемодановке. Водителя остановил сотрудник ДПС, заметил у него явные признаки опьянения и предложил пройти медосвидетельствование. Тот отказался, а вечером 25 января опять выпил и сел за руль в родном Городище. Нарушителя закона остановили на улице Победы, и в этот раз он прошел процедуру освидетельствования. Она подтвердила очевидное.

Водитель признал вину и раскаялся в содеянном. Учитывая эти факты, а также наличие у него на иждивении больной матери, суд назначил мужчине наказание в виде 340 часов обязательных работ и лишения права управления транспортными средствами на 3 года.

Также по закону у городищенца нужно было конфисковать Volkswagen Passat. Однако он в ходе предварительного расследования представил договор купли-продажи на машину от 21 января 2023 года, по которому отдал ее за 250 000 рублей.

«По делу была проведена судебно-автотовароведческая экспертиза, оценившая рыночную стоимость проданного обвиняемым автомобиля в 854 100 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова. Эти деньги с него и взыскали в доход государства.

«Не согласившись с приговором в части конфискации денежной суммы, равной стоимости автомобиля, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - рассказала пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

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