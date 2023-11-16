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Криминал

В Малой Сердобе женщину обвиняют в покушении на убийство сожителя

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43-летнюю жительницу Малой Сердобы обвиняют в покушении на убийство гражданского мужа.

Как установило следствие, вечером 1 ноября пара употребляла спиртное. Во время ссоры на бытовой почве женщина схватила нож и ударила им оппонента в грудь.

Позже ранение расценили как тяжкий вред здоровью.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен ею до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Женщину задержали, ей предъявили обвинение. По решению суда на время следствия злоумышленницу заключили под домашний арест.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, проводятся экспертизы.

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