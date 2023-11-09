У молодого зареченца вымогали деньги под угрозой расправы с семьей

09.11.2023 | 13:53

Для 23-летнего жителя Заречного застолье в малознакомой компании обернулось кошмаром.

На следующий день ему неоднократно с разных номеров звонил мужчина и требовал возместить ущерб, который якобы нанес ему молодой зареченец. Сначала звучала сумма в полмиллиона рублей, затем она резко снизилась.

При этом аноним пригрозил, что если парень не раскошелится, то он убьет не только его, но и членов его семьи.

«Злоумышленник назвал персональные данные «должника», его супруги и адрес их проживания, выражая готовность наведаться к ним в гости», - пишет портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

Испугавшись за семью, зареченец перечислил на телефонный номер 43 200 рублей. Однако этим дело не закончилось: вымогатель вновь перезвонил и потребовал столько же. После этого парень заблокировал свою банковскую карту и пошел писать заявление в полицию.

Правоохранители исследовали его телефон на предмет звонков. Оказалось, что по незапароленному мобильнику был сделан заказ интим-услуг.

«Этот факт очень удивил владельца телефона», - пишет «Город Z».

В полиции возбудили уголовное дело. Вымогателю грозит до четырех лет лишения свободы плюс штраф до 80 тысяч рублей.