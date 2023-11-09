У молодого зареченца вымогали деньги под угрозой расправы с семьей

Для 23-летнего жителя Заречного застолье в малознакомой компании обернулось кошмаром.
На следующий день ему неоднократно с разных номеров звонил мужчина и требовал возместить ущерб, который якобы нанес ему молодой зареченец. Сначала звучала сумма в полмиллиона рублей, затем она резко снизилась.
При этом аноним пригрозил, что если парень не раскошелится, то он убьет не только его, но и членов его семьи.
«Злоумышленник назвал персональные данные «должника», его супруги и адрес их проживания, выражая готовность наведаться к ним в гости», - пишет портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.
Испугавшись за семью, зареченец перечислил на телефонный номер 43 200 рублей. Однако этим дело не закончилось: вымогатель вновь перезвонил и потребовал столько же. После этого парень заблокировал свою банковскую карту и пошел писать заявление в полицию.
Правоохранители исследовали его телефон на предмет звонков. Оказалось, что по незапароленному мобильнику был сделан заказ интим-услуг.
«Этот факт очень удивил владельца телефона», - пишет «Город Z».
В полиции возбудили уголовное дело. Вымогателю грозит до четырех лет лишения свободы плюс штраф до 80 тысяч рублей.
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