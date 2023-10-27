Детский конструктор может стоить пензенцу года свободы

27.10.2023 | 14:32

Ранее судимый 34-летний пензенец обокрал магазин игрушек и попал на записи камер видеонаблюдения. Его «уловом» стали конструктор и электрический насос.

Это случилось в октябре. На снятых кадрах видно, как мужчина ходит по торговому залу, внимательно рассматривая стеллажи. После его визита сотрудники недосчитались товара примерно на 1 500 рублей.

Полицейские нашли вора и задержали. Выяснилось, что он уже совершал мелкие кражи, за что привлекался к административной ответственности.

Мужчина во всем признался. На него возбудили уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Наталья Власова.

Ранее другой пензенец пошел на преступление ради шоколадной пасты. Он украл 4 баночки из продуктового магазина и также попал на камеру.