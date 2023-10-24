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Криминал

Пензенец пошел на преступление ради шоколадной пасты

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43-летний пензенец может лишиться свободы из-за шоколадной пасты. Он украл 4 баночки из продуктового магазина и попал на камеру.

На видео запечатлено, как мужчина подходит к стеллажу, оглядываясь по сторонам, снимает с полки баночки и одну за другой кладет их в корзину, после чего удаляется.

Платить за сладкий товар пензенец не стал, из-за чего позже был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Все похищенное он к тому моменту уже успел съесть.

Ущерб, причиненный магазину, составил более 1 000 рублей.

Подозреваемый во всем признался. Выяснилось, что ранее он уже был судим, а также привлекался к административной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года», - рассказала дознаватель отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Ульяна Тузова.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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