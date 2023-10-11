В Засечном молодой женщине удалось убежать от насильника с ножом

11.10.2023 | 09:30

Правоохранители устанавливают личность мужчины, совершившего преступление сексуального характера в селе Засечном Пензенского района. Об этом сообщила старший помощник Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По данным следствия, ночью 17 августа у дома № 10 на улице Мясницкой злоумышленник, угрожая ножом 28-летней женщине, попытался совершить насилие. Однако жертве удалось вырваться и убежать. Перепуганная женщина увидела незнакомую молодую пару и бросилась за помощью. Парень с девушкой проводили ее до дома.

Возбуждено уголовное дело. Над раскрытием тяжкого преступления работают следователи и криминалисты управления вместе с сотрудниками полиции.

Разыскиваемому мужчине на вид 40-50 лет, его рост - 170-175 см, у него светлые или седые волосы, речь чистая, без акцента. Злоумышленник был одет в темную одежду и кроссовки, нес черный рюкзак.

Следственное управление обращается к молодым людям, которые проводили потерпевшую, и ко всем жителям Пензы и области с просьбой при наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах преступления сообщить ее по телефонам: 8 (8412) 63-64-96, 02.