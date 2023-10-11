Сетевое издание|18+|Среда|11 окт 2023|10:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Засечном молодой женщине удалось убежать от насильника с ножом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Правоохранители устанавливают личность мужчины, совершившего преступление сексуального характера в селе Засечном Пензенского района. Об этом сообщила старший помощник Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По данным следствия, ночью 17 августа у дома № 10 на улице Мясницкой злоумышленник, угрожая ножом 28-летней женщине, попытался совершить насилие. Однако жертве удалось вырваться и убежать. Перепуганная женщина увидела незнакомую молодую пару и бросилась за помощью. Парень с девушкой проводили ее до дома.

Возбуждено уголовное дело. Над раскрытием тяжкого преступления работают следователи и криминалисты управления вместе с сотрудниками полиции.

Разыскиваемому мужчине на вид 40-50 лет, его рост - 170-175 см, у него светлые или седые волосы, речь чистая, без акцента. Злоумышленник был одет в темную одежду и кроссовки, нес черный рюкзак.

Следственное управление обращается к молодым людям, которые проводили потерпевшую, и ко всем жителям Пензы и области с просьбой при наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах преступления сообщить ее по телефонам: 8 (8412) 63-64-96, 02.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото t.me/sledcom58
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте