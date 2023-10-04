Бывшего инспектора УФСИН ждет суд за вымогательство 3 млн рублей

04.10.2023 | 14:47

В Пензенской области бывший сотрудник ФСИН предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве. Он шантажировал жителя Пензы, испытывая к нему личную неприязнь.

Согласно материалам дела, старший инспектор Городищенского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН с октября по ноябрь 2022 года звонил пензенцу и писал ему сообщения в мессенджере, угрожая, что представители криминального мира расправятся с мужчиной.

«В ноябре обвиняемый предъявил потерпевшему незаконное требование о передаче ему денежных средств в размере 800 тысяч рублей, вновь высказав угрозы применения в отношении него насилия. Мужчина, опасаясь высказанных угроз, согласился и передал обвиняемому требуемую сумму», - рассказала старший помощник СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Однако инспектор не успокоился. В декабре он сообщил пензенцу, что у него имеется информация, компрометирующая жертву, и потребовал за неразглашение 3 млн рублей.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина обратился в региональное УФСБ. 28 декабря пензенец взял пакет с муляжом суммы и отправился на встречу с курьером от злоумышленника. Вскоре инспектора задержали.

«Факт передачи денег зафиксирован сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия», - сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Злоумышленнику предъявили обвинение в вымогательстве в крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере и заключили под стражу.

«Имущественный ущерб в размере 800 тысяч рублей возмещен обвиняемым в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в следственном комитете.