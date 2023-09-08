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Криминал

В Пензе менеджер клининговой фирмы присвоила 2,5 млн руб. чужой зарплаты

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В Пензе на скамье подсудимых оказалась 40-летняя жительница Нижегородской области, чужими деньгами оплатившая собственные долги. Ее признали виновной в присвоении вверенного ей имущества в особо крупном размере.

С 2021 года женщина работала менеджером клининговой фирмы, оказывающей услуги в разных регионах страны. Год назад, 2 сентября 2022-го, в пензенском офисе она получила по расходному кассовому ордеру от заместителя генерального директора 2 млн 250 тыс. рублей.

«Этими деньгами она должна была выдать зарплату работникам на закрепленных за ней объектах в Нижегородской, Орловской, Смоленской областях», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако деньги так и не дошли до тружеников веника и швабры: менеджер присвоила себе всю сумму.

Свою вину в совершении преступления женщина полностью признала. По ее словам, она пошла на криминал, чтобы погасить часть своих долгов перед кредитно-финансовыми организациями, банками и физическими лицами, которые требовали возврата денег.

Суд учел раскаяние, наличие несовершеннолетнего ребенка, частичное возмещение причиненного ущерба в размере 91 тыс. рублей и другие смягчающие обстоятельства.

Виновной назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Она обязана компенсировать фирме оставшуюся часть причиненного ущерба.

«Защитник осужденной подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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