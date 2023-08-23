Лопатинец угнал трактор и сразу же сам себя наказал

23.08.2023 | 19:32

В Лопатинском районе 23-летнего жителя села Суляевка обвиняют в угоне трактора.

21 мая этого года молодой мужчина шел домой и на улице Верхней, 98, увидел трактор односельчанина марки МТЗ-80.

Решив, что так доберется быстрее, он угнал трактор, но по дороге не справился с управлением, и машина оказалась в овраге.

«В результате злоумышленник причинил собственнику транспортного средства ущерб на сотни тысяч рублей, а сам получил тяжкие телесные повреждения», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Потом угонщик раскаялся и возместил владельцу нанесенный ущерб.

«После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу», - добавила Светлана Артамонова.