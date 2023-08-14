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Криминал

Зареченка пожалела о попытке заработать накручиванием просмотров

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39-летняя жительница Заречного искала работу и потеряла деньги. Сейчас в схеме аферистов разбираются сотрудники полиции.

В мессенджер зареченки пришло сообщение от незнакомца. Он предложил заняться увеличением просмотров страниц через мобильную платформу для покупок в интернет-магазине.

Женщину заинтересовал способ заработка, и она согласилась.

«Через некоторое время незнакомец прислал ссылку, перейдя по которой зареченка прошла регистрацию, а также ввела коды подтверждения. Следуя инструкции мнимого работодателя, гражданка воспользовалась онлайн-банком и перевела денежные средства в размере 200 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Вскоре женщина поняла, что стала жертвой афериста, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Личности злоумышленников устанавливаются.

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