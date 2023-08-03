Юный сердобчанин обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса

03.08.2023 | 09:16

17-летний житель Сердобска оказался нечистым на руку. Теперь его ждет скамья подсудимых.

По данным следствия, 2 апреля подросток зашел в гости к знакомому. Тот вручил ему банковскую карту своего приятеля и попросил купить спиртное и продукты.

«Несовершеннолетний, используя банковскую карту, в течение дня приобретал для себя и своих знакомых продовольственные и иные товары в магазинах города Сердобска, похитив таким образом около 6 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кроме того, в июне молодой сердобчанин в одном из магазинов Пензы украл алкогольную продукцию на сумму более 3 000 рублей.

Теперь подросток обвиняется в двух кражах, одна из которых совершена с банковского счета. Он полностью возместил ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее стало известно, что еще один юный сердобчанин обвиняется в краже денег с чужого счета. У своего заснувшего приятеля он взял банковскую карту и потратил с нее в магазинах Сердобска и Пензы более 27 тысяч рублей.