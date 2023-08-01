16-летний сердобчанин потратил 27 тысяч с карты приятеля

01.08.2023 | 09:11

16-летний житель Сердобска стал фигурантом уголовного дела после того, как побывал в гостях.

По данным следствия, вечером 2 апреля подросток зашел к приятелю, который живет на улице Ленина. Воспользовавшись тем, что его друг заснул, гость взял его банковскую карту и покинул жилище.

В следующие два дня парень устроил шопинг на чужие деньги - он покупал продукты и другие товары в магазинах Сердобска и Пензы. Таким образом он потратил более 27 тысяч рублей.

Владельцу карты был причинен значительный ущерб. Подросток обвиняется в краже с банковского счета.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.