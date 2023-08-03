Мокшанец ударил приставшего мужчину и попал под суд

03.08.2023 | 21:11

25-летний мокшанец ответит за то, что ударил пьяного мужчину на улице. Так он хотел наказать его за навязчивость.

Вечером 2 апреля молодой человек с двумя друзьями выпивал у магазина на улице Строителей в Мокшане, когда к ним подошел пьяный 30-летний мужчина. Принимать чужака в компанию парни не захотели и ушли на футбольное поле на территории школы.

Однако новый знакомый последовал за ними, чем вызвал недовольство. Один из молодых людей решил наказать мужчину за такое проведение и ударил локтем в голову. Тот упал. Позже эксперт квалифицировал полученные им травмы как тяжкий вред здоровью.

На агрессора завели уголовное дело. Парень частично признался в содеянном и рассказал, что с друзьями помог упавшему встать и даже предложил проводить домой, но мужчина отказался.

Уголовное дело направлено в Мокшанский районный суд, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.